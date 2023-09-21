На западе Москвы ввели в эксплуатацию жилой дом по реновации на 269 квартир

Общая площадь дома составляет более 26,6 тыс. кв. м

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Трехсекционный жилой дом на 269 квартир ввели в эксплуатацию на западе Москвы в рамках реализации программы по реновации. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"В Можайском районе столицы введен в эксплуатацию трехсекционный многоквартирный дом переменной этажности по программе реновации. Работы велись по строительному адресу: ул. Гродненская, вл. 7/9. Теперь жилому дому присвоен почтовый адрес: ул. Гродненская, д.9", - сказал исполняющий обязанности председателя Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По его словам, это уже пятый объект, построенный по программе реновации в Можайском районе. Общая площадь дома составляет более 26,6 тыс. кв. м. Застройщику выдана вся необходимая разрешительная документация для его ввода в эксплуатацию. Для переселения жителей ветхих пятиэтажек доступно 269 квартир.

Жилое здание Г-образной формы возвели по индивидуальному проекту.

"На первых этажах расположены колясочная, комната консьержа, зона почтовых ящиков, кладовые для уборочного инвентаря и помещения под объекты коммерческой инфраструктуры. Кроме того, здесь предусмотрена возможность размещения Центра информирования населения. В каждой секции курсируют пассажирские и грузовые лифты, оборудованные визуальными и тактильными средствами информации", - перечислили в пресс-службе.

В рамках благоустройства придомовой территории специалисты высадили деревья и кустарники, разбили газоны, оборудовали детскую и спортивную площадки, а также зону для отдыха.