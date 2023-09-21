Мешающий достройке проблемного ЖК в Новой Москве "учительский дом" начали сносить

Работы включают ручной демонтаж санитарно-технического оборудования, трубопроводов, всех приборов электроосвещения, окон, дверей и кровельного покрытия

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московский фонд защиты прав дольщиков приступает к сносу "учительского дома", препятствующего завершению строительства ЖК "Воскресенское". Ранее все жильцы дома были расселены, им были предоставлены 24 квартиры в жилкомплексах "Эко Бунино" и "Кленовые аллеи", сообщила и. о. председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Демонтируемый дом расположен по адресу пос. Воскресенское, дер. Ямонтово, д. 1, в зоне застройки проблемного объекта. Он был построен в 1964 году. Это трехэтажное здание с подвальным этажом и неэксплуатируемым чердаком. Несколько квартир в нем признаны непригодными для проживания и не подлежащими ремонту или реконструкции", - сказала Пятова, слова которой приводит пресс-служба Москомстройинвеста.

Гендиректор Московского фонда защиты прав дольщиков Владимир Шимин добавил, что подрядчик уже выполнил работы по отключению объекта от коммуникаций и готовит площадку к демонтажным работам, выполняется ограждение строительной площадки и опасных зон, а также расчистка площадки и укладка дорожных плит.

"Работы по демонтажу здания включают в себя ручной демонтаж санитарно-технического оборудования, трубопроводов, всех приборов электроосвещения, окон, дверей и кровельного покрытия. Экскаватором предусмотрен снос надземной и подземной части здания с вывозом на полигон для утилизации. После этого образовавшийся котлован необходимо засыпать привозным чистым грунтом", - отметила Пятова.

Как уточнили в Москомстройинвесте, изначально проект ЖК "Воскресенское" предусматривал строительство четырех корпусов жилого комплекса и снос старого дома во дворе. Прежний застройщик должен был расселить и снести так называемый учительский дом в первую очередь, однако свои обязательства не исполнил.

"Несмотря на то что практически в центре стройки проживали люди, в 2005 году застройщик ЗАО "ТСК "Евро-Старт" приступил к строительству корпусов 1, 2, 4, оставив их в разной степени готовности, а к строительству корпуса 3 застройщик не приступал. С 2014 года эта компания признана банкротом. Порядка 330 граждан вложили свои средства в возведение жилого комплекса. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке дома за счет средств городского бюджета силами Московского фонда", - заключили в ведомстве.