В трех округах Москвы с начала года ввели свыше 550 тыс. кв. м жилья по реновации

В частности, с января 2023 года на территории Юго-Восточного административного округа по программе ввели в эксплуатацию пять многоквартирных домов общей площадью более 222 тыс. кв. м

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Наибольшее количество жилья ввели в эксплуатацию в рамках программы реновации по итогам восьми месяцев 2023 года на территории Юго-Восточного административного округа, на втором месте - Восточный административный округ, на третьем - Северо-Восточный. Суммарно это более 550 тыс. кв. м нового жилья, сообщил и.о. председателя Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"Проектами жилых домов в том числе предусмотрены квартиры для переселения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Планировочные решения помещений, расширенные дверные проемы и большие холлы, позволяют свободно передвигаться маломобильным гражданам", - сказал Войстратенко, слова которого приводит пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Так, с января 2023 года на территории Юго-Восточного административного округа по программе реновации было введено в эксплуатацию пять многоквартирных домов общей площадью более 222 тыс. кв. м. Суммарно они рассчитаны на 1 922 квартиры с готовой отделкой. На востоке Москвы разрешения на ввод получили четыре жилых дома общей площадью более 183 тыс. кв. м на 1 662 квартиры. За аналогичный период на северо-востоке столицы по программе реновации возвели шесть новостроек площадью около 147 тыс. кв. м, в них появится 1 456 квартир. "Все квартиры этих новостройках имеют улучшенную отделку по единому стандарту, который утвержден постановлением правительства Москвы", - заверили в Мосгосстройнадзоре.

Как подчеркнул Войстратенко, надзорное ведомство осуществляет проверки на всех этапах возведения жилых объектов. "Всего за восемь месяцев текущего года сотрудники Мосгосстройнадзора организовали на площадках реновации 457 контрольно-надзорных мероприятий. К ним привлекали специалистов центра экспертиз, которые отвечают за комплекс лабораторно-инструментальных исследований, позволяющий определить возможные нарушения на стадии строительства", - добавил он.

Всего с начала года центр провел 2 436 работ по 255 экспертным заданиям. По их итогам было выявлено 848 нарушений с оформлением отрицательных заключений, которые находились под контролем у инспекторов комитета до полного устранения, заключили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

Программа реновации былв утверждена в Москве 1 августа 2017 года. В нее вошло 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых живет почти миллион москвичей.