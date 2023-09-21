По мнению директора по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марины Слуцкой, такой стандарт в ближайшем будущем должен стать отправной точкой для финансовых инструментов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. ДОМ.РФ приступил к разработке межгосударственного стандарта "зеленого" строительства с учетом лучшего опыта других стран, сообщила директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марина Слуцкая в ходе III конгресса ответственного бизнеса "ESG-(P) эволюция".

"Мы приступаем к разработке межгосударственного стандарта, изучаем стандарты, применяемые в ОАЭ, Китае, Бразилии, Индии, Казахстане. Хотим, чтобы наш документ в следующей редакции впитал лучший опыт "зеленого" строительства этих стран", - сказала она.

По мнению Слуцкой, "зеленый" стандарт строительства в ближайшем будущем должен стать в России, как и во всем мире, отправной точкой для финансовых инструментов. "Мы стремимся к тому, чтобы в какой-то момент было принято решение о поддержке энергоэффективных и "зеленых" зданий за счет двух инструментов: "зеленой" ипотеки и "зеленого" проектного финансирования. Это может действительно видоизменить рынок и качество того жилья, которое сейчас строится", - подчеркнула она.

По данным ДОМ.РФ, не исключено, что в следующем году, когда будут приниматься решения о продлении программ капремонта жилья, факторы энергоэффективности и экологичности будут приниматься во внимание либо как отдельная программа, либо как дополнение к существующим.

По словам Слуцкой, ДОМ.РФ в настоящий момент также ведет работу над уже 11-м выпуском ESG-облигаций. "Во всем мире драйверы финансовых рынков - это институты развития. Мы просто приняли для себя решение каждый выпуск, который мы можем делать "зеленым" и социальным, делать таковым", - заявила она.

Национальный стандарт "зеленого" строительства многоквартирных домов действует в РФ с ноября 2022 года. ДОМ.РФ разрабатывает аналогичный стандарт для индивидуальных жилых домов и планирует создать в 2024 году "зеленый" стандарт капитального ремонта.