В Думу внесли проект о праве супругов запрещать сделки с недвижимостью без своего участия

Речь идет о подаче заявления о невозможности госрегистрации перехода, прекращения или ограничения права, а также обременения объекта недвижимости

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Новые люди" во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о праве каждого из супругов запрещать сделки с общей недвижимостью без своего участия. Документ размещен в думской базе данных.

Поправки предлагается внести в закон "О государственной регистрации недвижимости". Авторы инициативы предлагают дополнить закон новой нормой, согласно которой каждый из супругов наделяется правом внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о невозможности операций с недвижимостью, которая является общим имуществом супругов, без его личного участия. Речь идет о подаче заявления о невозможности госрегистрации перехода, прекращения или ограничения права, а также обременения объекта недвижимости.

Законопроект также устанавливает, что на основании такого заявления в ЕГРН в течение не более пяти рабочих дней со дня приема заявления вносится запись о невозможности регистрации. Согласно законопроекту, наличие такой записи будет основанием для возврата без рассмотрения заявления на государственную регистрацию сделок с этим объектом недвижимости. Указывается также, что заявление может быть представлено в форме электронного документа без подписания усиленной квалифицированной электронной подписью.

Согласно законодательству, владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов должно осуществляться по обоюдному согласию. "Наш законопроект должен решить проблему, когда один из супругов продает недвижимость без согласия второй половины. Такие сделки сейчас можно заключать без письменного согласия мужа или жены. При этом супруг имеет право оспорить сделку через суд. Но для этого придется долго доказывать, что устного согласия на продажу никто не давал, это и времени много занимает, и сил. Законопроект поможет это исправить и защитит имущество супругов", - сказал Нечаев, слова которого приводит пресс-служба фракции.