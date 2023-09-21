Путин ожидает рекорд в строительстве жилья в этом году

Президент России отметил, что в 2024 году будет "очень хороший показатель"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Россия в этом году может поставить новый рекорд по строительству жилья, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями Чемпионата высоких технологий.

Один из молодых людей, беседовавших с главой государства, рассказал, что учится на строителя. В ответ на что Путин заметил: "Знаете, как бурно развивается ваша отрасль сегодня?"

"Мы рекорд поставили по жилищному строительству. Ни в советские времена, ни в российские - никогда столько не строили. Никогда. И, судя по всему, в этом году будет рекорд. И в следующем году будет очень хороший показатель", - отметил президент.

При этом, продолжил он, ведется не только жилищное, но также и промышленное, дорожное строительство. "Очень интересный вид деятельности. Судьба такая. Вообще, лечить, строить - это самые благородные вещи. Так что очень хороший выбор, я желаю вам успехов", - обратился Путин к своему собеседнику.