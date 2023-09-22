Капитальный ремонт дома 1958 года постройки в Хамовниках завершат в октябре

Специалисты приведут в порядок фасад и подъезды объекта и заменят внутренние инженерные системы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Работы по обновлению дома №43-47 на Плющихе завершаются в Москве в рамках столичной программы капитального ремонта. Этот дом из кирпича был возведен в Хамовниках в 1958 году, до конца октября специалисты приведут в порядок фасад и подъезды объекта, а также заменят внутренние инженерные системы, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) столицы.

"На данный момент уже подошел к концу капитальный ремонт фасада дома №43-47 на Плющихе. Мастера провели большой объем работы: важно было вернуть дому исходные технические характеристики, сохранить исторический портрет. Ремонт начался с расчистки и промывки плоскостей, затем восстановили выветренные швы и поврежденные кирпичные сегменты. Места намокания обработали антигрибковым раствором, отремонтировали штукатурный слой порталов входных групп и архитектурные элементы", - сказал заместитель начальника производственно-технического управления ФКР Москвы Борис Джиоев, слова которого приводит пресс-служба фонда.

Он уточнил, что после всех подготовительных работ на фасадные плоскости нанесли свежее окрасочное покрытие в соответствии с колористическим решением. "Интересно, что исторический цвет дома был сохранен", - подчеркнул специалист.

Кроме того, был проведен комплекс работ по обновлению балконов: восстановлены поврежденные плиты, заменены напольная плитка и экраны. По окончании основных мероприятий по ремонту фасада рабочие отремонтировали приямки и откосы, произвели замену водосточных труб и отливов.

"В подъездах дома сейчас приводят в порядок стены и потолки, ремонтируют перила и ограждения, восстанавливают сколы ступеней лестниц. Также специалисты ФКР обновляют инженерные системы: уже заменили магистрали водоотведения, центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, сейчас меняют стояки", - добавили в пресс-службе.

О доме

Пятиэтажный жилой дом №43-47 на Плющихе был построен в 1958 году по типовому проекту.

"Его портрет элегантен и романтичен. Нежно-бежевый цвет, который подчеркивают архитектурные элементы, выделенные белым, придает зданию утонченности. Здание имеет Г-образную форму в плане", - отметили в ФКР. Балконы поддерживают прямоугольные кронштейны. Фасад украшают пояс, орнамент и венчающий многопрофильный карниз. Эти декоративные элементы сформированы структурой кирпичной кладки.

"Существует две версии происхождения названия улицы, на которой расположен этот дом. По одной версии на улице находился трактир "Плющиха", которым владел некий Плющев, а как фирменное блюдо там подавали плющенный горох. По второй версии улица была названа в честь святой Евдокии - Авдотьи Плющихи", - заключили в фонде.

Московская программа капитального ремонта включает более 28,5 тыс. домов общей площадью более 275 млн кв. м, в которых запланирован ремонт более 355 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена более 112 тыс. лифтов.

Всего в план на 2021-2023 годы вошли 4 437 домов столицы общей площадью 34,2 млн кв. м. В 2023 году ремонт запланирован в 2,3 тыс. домов.