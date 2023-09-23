Всемирный русский народный собор призвал восстанавливать ДНР в первую очередь за счет ИЖС

По словам зампредседателя собора Константина Малофеева, в республике "столько разрушений, что есть возможность восстанавливать не старые "хрущевки" и девятиэтажки, а построить новую Россию"

НОВОСИБИРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Новые регионы России должны восстанавливаться в первую очередь за счет индивидуального жилищного строительства. Такое мнение выразил заместитель председателя Всемирного русского народного собор Константин Малофеев на форуме "Пространственное развитие и демография в России" в Новосибирске.

"В Донецкой Народной Республике столько разрушений, что есть возможность восстанавливать не старые "хрущевки" и девятиэтажки, а построить новую Россию. И эта новая Россия может получиться эталонной. Прежде всего, нашими "пилотами" могут стать новые территории, крупнейшие города, как Новосибирск, и субъекты, имеющие самые низкие показатели рождаемости, чтобы можно было показать, что можно сделать с помощью пространственного развития", - сказал Малофеев.

Предполагается, что основными местами проживания должны стать города численностью 50-100 тыс. человек, в которых необходимо выделять людям земельные участки площадью 0,3 га. Здесь, по словам Малофеева, необходимо строить дома площадью 150-200 м для семьи из семи человек "с тремя детьми, бабушкой и дедушкой".

Всемирный русский народный собор был создан в 1993 году по инициативе Русской православной церкви для объединения всех русских людей, независимо от страны проживания и политических взглядов. В настоящее время главой собора является Святейший Патриарх Кирилл.

Ранее Всемирный русский собор опубликовал резолюцию по восстановлению новых регионов РФ, где призывает разработать государственную программу развития индустриального индивидуального жилищного строительства и массового расселения жителей в индивидуальные жилые дома.