Минстрой указал на смещение приоритета кабмина в части развития жилья в сторону ИЖС

По словам замглавы ведомства Никиты Стасишина, параллельно с индивидуальным жильем необходимо заниматься созданием рабочих мест и социальной инфраструктуры

НОВОСИБИРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Внимание правительства Российской Федерации в сфере развития жилья в настоящее время переходит в сторону индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин всероссийском форуме Всемирного русского народного собора "Пространственное развитие и демография в России".

"Приоритет у правительства Российской Федерации в части развития жилья сегодня смещается в сторону индивидуального жилищного строительства. Многоквартирное жилье мы разогнали, раскачали, но у людей должен быть выбор с одинаковыми условиями приобретения такого жилья", - сказал он.

По словам замглавы Минстроя, параллельно с индивидуальным жильем необходимо заниматься созданием рабочих мест и социальной инфраструктуры. "Необходимо создавать точки притяжения для наших граждан, без которых сложно будет заманить туда россиян, несмотря на то, что квадратный метраж будет больше", - пояснил он.

Для Минстроя главная победа в жилищной политике - "это не просто сухие квадратные метры либо количество семей, улучшивших жилищные условия, а это увеличение демографии, рождение детей", резюмировал Стасишин.