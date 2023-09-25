ДОМ.РФ запустил IТ-решение по технологиям информационного моделирования в строительстве

Речь идет о платформе "Цифровой контроль строительства"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. ДОМ.РФ запустил собственную облачную платформу "Цифровой контроль строительства" (ЦКС), которая поможет управлять строительными проектами с применением технологий информационного моделирования (ТИМ), сообщила пресс-служба госкорпорации.

"ДОМ.РФ запустил облачную платформу "Цифровой контроль строительства", которая поможет управлять строительными проектами с применением технологий информационного моделирования. ЦКС был разработан в Институте развития и внесен в реестр программного обеспечения Минцифры РФ", - говорится в сообщении.

По информации компании, ЦКС - подсистема Единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф для управления строительными проектами, работы с документами и информационными моделями. Она позволяет застройщику получать качественные и достоверные исходные данные об объекте строительства, без которых невозможно управление процессами. Также девелоперы с помощью ЦКС могут контролировать актуальность документации по проекту и соответствие полученной трехмерной модели заданию на проектирование.

По мнению управляющего директора по IТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николая Козака, ТИМ помогает застройщикам повысить эффективность своего бизнеса за счет снижения издержек в процессе строительства. При этом граждане получают жилье более высокого качества, поскольку ТИМ помогает исключить серьезные ошибки в проекте. "Институт развития обеспечивает переход строительной отрасли на ТИМ в соответствии с дорожной картой, утвержденной правительством. При этом для девелоперов появляется возможность для работы на российских IТ-решениях в соответствии с программами импортозамещения", - отметил он.

Использование "Цифрового контроля строительства" позволит участникам отрасли выполнить требования законодательства по формированию информационной модели объектов капитального строительства и обеспечить ее качество. С 1 июля 2024 года использование ТИМ станет обязательным для строительства всех новых жилых комплексов, а с 1 января 2025 года - для ведения всего жилищного строительства в России.