В Москве аренда машино-места подорожала на 10% с начала июня

Дешевле всего покупка машино-места в Орехово-Борисово Северном - в среднем 980 тыс. рублей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Стоимость аренды парковочного места в Москве увеличилась на 10%, до 10,8 тыс. рублей, в сентябре 2023 года против начала июня этого же года. Об этом сообщила пресс-служба "Яндекс Недвижимости".

"Стоимость аренды машино-места в Москве выросла на 10% с начала лета. В сентябре 2023 года средняя цена достигла 10,8 тыс. рублей. При этом стоимость покупки машино-места осталась без изменений - в среднем в Москве приобрести парковочное место можно за 1,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Дороже всего в сентябре в Москве аренда машино-места в Хамовниках - 92 тыс. рублей в месяц в среднем. В Тверском районе она стоит 82,7 тыс. рублей, на Арбате - 81 тыс. рублей, а в Пресненском районе - 72,7 тыс. рублей. Купить парковочное место на Арбате стоит 18,5 млн рублей, в Хамовниках - 16 млн рублей, в Тверском и Пресненском районах - 15 млн рублей.

Дешевле всего покупка машино-места в Москве в Орехово-Борисово Северном - в среднем 980 тыс. рублей. Найти парковку меньше чем за 2 млн рублей можно в Бибирево, Ивановском и Воскресенском. А самые дешевые предложения аренды машино-места в сентябре в Москве в "Яндекс Недвижимости" зафиксировали в Северном Измайлове, Вишняках, Ростокине и Останкинском районе - до 10 тыс. рублей в месяц.

Средняя цена покупки парковки в домах эконом-класса в Москве в сентябре составила 1,4 млн рублей, в бизнес-сегменте - 1,7 млн рублей, в элитном доме - 3,1 млн рублей. При этом с начала июня машино-места в домах класса "бизнес" значительно подешевели, отметили аналитики платформы, - на 16% к сентябрю.