В центре Москвы на крыше здания демонтировали незаконное летнее кафе

Незаконная часть веранды увеличивала площадь заведения почти в два раза

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Специалисты выявили на крыше здания в Москве незаконное летнее кафе, из-за которого площадь заведения была увеличена почти в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Там уточнили, что по адресу: улица Садовая-Черногрязская, 8, строение 7 расположено одноэтажное кирпичное здание стационарного ресторана.

"При заведении функционирует летнее кафе. Городской схемой размещения согласовано его расположение на уровне первого этажа и утверждена площадь 158,4 кв. м. Однако при обследовании объекта инспекторы ведомства выявили незаконное расширение: часть открытой веранды находилась за границами, установленными схемой. Так, на кровле здания владелец дополнительно разместил беседки, перголы, мебель и мангальную зону. В результате этого площадь летнего кафе увеличили более чем в два раза - до 330 кв. м", - приводятся слова и. о. начальника надзорного ведомства Ивана Боброва.

Незаконная часть веранды демонтирована силами Госинспекции по недвижимости.

Глава ведомства напомнил, что основанием для установки летних веранд на территории Москвы является утвержденная городская схема размещения сезонных кафе: место для открытой веранды и ее площадь должны соответствовать утвержденным параметрам.