В Москве заявили о сокращении сроков стройработ почти на треть благодаря цифровизации

Цифровые решения применяются на всех этапах жизненного цикла объекта - от проектирования до строительства и эксплуатации

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Цифровизация строительной отрасли позволяет уменьшить сроки выполнения работ в Москве на 20-30%, а расходы сократить до 10-15%. Об этом сообщил и. о. заммэра города в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Цифровизация строительной отрасли столицы идет уже не один год и приносит ощутимые результаты. Это позволяет высвободить персонал на выполнение стратегических задач и вопросов, требующих специализированного опыта и навыков, от рутины, сократить сроки строительства на 20-30%, а расходы на закупки оптимизировать до 10-15%", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он отметил, что внедрение сквозных цифровых технологий в строительстве позволяет сократить сроки согласования и подписания документов в 5-6 раз, что отражается на общем сроке реализации проектов. Так, цифровые решения применяются на всех этапах жизненного цикла объекта - от проектирования до строительства и эксплуатации. Решения российских разработчиков, например, входящих в единый контур ГК "Аметист Групп", охватывают многие процессы комплексного управления строительными проектами, в том числе закупки, взаимодействие с персоналом, мониторинг строительных работ и т. д.

"Кроме того, за счет внедрения цифровых технологий на этапе эксплуатации объектов мы добиваемся увеличения производительности инженерного состава на 20%, срок службы инженерного оборудования возрастает более чем на 15%, а также сокращаются затраты на его внеплановое обслуживание до 50%", - заключил Бочкарев.