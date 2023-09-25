В Москве в районе Черемушки возводят четыре дома по программе реновации

Новые квартиры в районе получат жители 119 домов жилой площадью порядка 396 тыс. кв. м

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Строительство четырех домов ведется на территории столичного района Черемушки для переселения участников программы реновации. Об этом сообщил и. о. руководителя департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"На территории района Черемушки для переселения по программе реновации строят четыре жилых дома жилой площадью 61,6 тыс. кв. м. Кроме этого, в стадии проектирования находятся семь объектов жилой площадью 105,3 тыс. кв. м", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Он уточнил, что новостройки возводят по адресам: Новочеремушкинская ул., вл. 56/3; Севастопольский пр-т, з/у 46/7; Гарибальди ул., з/у 17; Профсоюзная ул., вл. 33, корп. 3.

"Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Первые этажи домов сделают нежилыми, Там разместятся вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Также на первых этажах смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей", - добавили в пресс-службе департамента строительства.

Всего с момента старта программы в районе Черемушки введено в эксплуатацию три дома. "Новые квартиры в районе по программе реновации получат жители 119 домов жилой площадью порядка 396 тыс. кв. м", - заключил Загрутдинов.