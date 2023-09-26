В Москве проектируют и строят более 4,5 млн кв. м жилья на месте сноса домов по реновации

По словам и.о. заммэра города Андрея Бочкарева, этих новостроек будет достаточно для переселения ориентировочно 160 тыс. человек

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Свыше 4,5 млн кв. м жилья в настоящее время находятся на стадии проектирования или строительства на месте уже снесенных или запланированных к демонтажу домов в Москве. Работы организованы по программе реновации, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства города.

"Программа реновации реализуется по принципу "волнового" переселения. В целях ускорения реализации программы реновации заблаговременно на месте расселяемых и предусмотренных к сносу домов формируются площадки под будущее строительство жилья, на них готовится градостроительная и проектная документация. Таким образом, сразу после демонтажа старых жилых зданий строители могут приступить к возведению новостроек", - привели в тексте слова и.о. заммэра Москвы Андрея Бочкарева.

Он уточнил, что в настоящее время на месте уже снесенных или запланированных к демонтажу домов проектируют и возводят более 4,5 млн кв. м жилья по программе реновации. Так, по его словам, на уже освобожденных от старых домов площадках или на месте предполагаемого демонтажа ведется строительство или проектирование 245 новостроек. "Этих домов будет достаточно для переселения ориентировочно 160 тыс. человек", - уточнил Бочкарев.

Как отметил и.о. руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, чьи слова приводятся в тексте, первые введенные в эксплуатацию новостройки на месте ранее расселенных и снесенных домов расположены в пяти районах: Бескудниковском, Южное Бутово, Бабушкинском, Нагатинский Затон и Можайском.