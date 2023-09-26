В Москве годовой план по передаче под заселение жилья по реновации выполнили на 65%

С начала 2023 года объем переданных под заселение новостроек составляет свыше 650 тыс. кв. м

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. План по передаче под заселение жилья по программе реновации в Москве на 2023 год выполнен на 65%. Об этом сообщил и. о. замруководителя Департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.

"Мэром Москвы Сергеем Собяниным утвержден план на 2023 год по передаче под заселение около 1 млн кв. м жилья по программе реновации. С начала года объем переданных под заселение новостроек составляет свыше 650 тыс. кв. м, что соответствует 65% выполнению плана. <...> Благодаря этому к переселению в текущем году приступили 26 тыс. участников программы. Темпы по переселению жителей сохраняют высокую динамику", - сказал Валуй, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что участники столичной программы реновации в этом году начали переезжать в 29 новостроек. Также он дал поручение увеличить темпы реализации программы реновации жилищного фонда в два раза.

"С начала реализации программы реновации [в 2017 году] в столице было организовано расселение 834 старых домов. 100% жителей 540 из них - 92,1 тыс. горожан - уже получили новые квартиры", - заключили в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.