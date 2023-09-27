На территории складской базы на севере Москвы ликвидировали около 40 самостроев

Общая площадь незаконных построек превышала 2,4 тыс. кв. м

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Территорию складской базы в районе Восточное Дегунино освободили от самостроя. Об этом сообщил и.о. начальника Госинспекции по недвижимости столицы Иван Бобров.

"На земельном участке, предоставленном в аренду без права размещения временных и капитальных сооружений, арендатор незаконно возвел 38 незаконных построек общей площадью свыше 2,4 тыс. кв. м. Их использовали в качестве дополнительных складских помещений и сдавали в аренду. Разрешительная документация на их размещение не выдавалась, объекты не были поставлены на кадастровый учет, права собственности на них не зарегистрированы", - сказал Бобров, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Специалисты инспекции выявили нарушения земельно-имущественного законодательства на территории складского назначения по адресу: улица Дубнинская, дом 81. "Приняты меры по освобождению территории от самостроя. В настоящее время демонтажные работы полностью завершены, незаконные конструкции разобраны", - заключили в контрольном ведомстве.