В ДОМ.РФ сообщили о замедлении темпов роста строительства апартаментов

Тенденция может сохраниться и на будущий год, считают в институте развития

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Темпы роста строительства жилых апартаментов в России замедлились почти в четыре раза в 2023 году - до 7%. Об этом сообщила пресс-служба ДОМ.РФ.

"Темпы запусков новых апартаментов в 2023 году замедлились: в результате общая площадь проектов данного типа в стадии строительства с начала года увеличилась только на 7% после роста на 27% в 2021 году и на 28% в 2022 году", - говорится в сообщении.

Эта тенденция может сохраниться и на будущий год, считают в институте развития, поскольку "в силу вступил закон о возврате НДС в 20% для застройщиков при продаже апартаментов, что может привести к увеличению их стоимости". Некрупным локальным компаниям, которые занимают порядка 83% рынка в этом сегменте, будет сложно удерживать цены на конкурентном уровне в случаи роста их себестоимости, пояснили в ДОМ.РФ.

Несмотря на замедление темпа роста рынка апартаментов в РФ, предложение в этом сегменте жилья выросло в течение последних 2,5 лет на 73%, или на 2,9 млн кв. м до 7 млн кв. м. Доля апартаментов в общем объеме возводимой в РФ жилой недвижимости составляет порядка 6%, по словам руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга.

"Если сложить метраж возводимых многоквартирных домов и сегмента апартаментов, то мы увидим, что единовременно строится почти 110 млн кв. м новостроек. <…> Интерес застройщиков к такому типу недвижимости обусловлен тем, что они могут реализовывать крупные девелоперские проекты на участках, где запрещено жилищное строительство, например, в центральных районах городов или на землях сельхозназначения. Покупателей, в свою очередь, привлекает более доступная цена", - процитировали его в пресс-службе.

Наибольшая доля строящихся апартаментов в стадии строительства - 79% сконцентрирована в пяти регионах страны: в Москве (34% - 2,4 млн кв. м), в Московской области, в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Республике Крым.

"Мы видим, что цели покупки разнятся в зависимости от региона. В Москве, например, две трети рынка приходится на проекты бизнес- и элитного класса. А на юге, в Краснодарском крае и Крыму, люди приобретают апартаменты скорее в инвестиционных целях - для последующей сдачи в аренду или временного проживания", - резюмировал Гольдберг.