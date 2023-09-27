В Москве достроят объект незавершенного строительства на улице Вавилова

Застройщик готовит пакет документов для оформления разрешения на строительство

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Работы по реконструкции пешеходного тоннеля под Третьим транспортным кольцом (ТТК) в створе 5-го Донского проезда с продлением под проездом в зоне крупного торгового комплекса будут возобновлены. Об этом сообщил и.о. руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Ранее строительство объекта было приостановлено на стадии выполнения отделочных работ и монтажа лифтового оборудования. Как выяснилось в результате проработки объекта в рамках оперативной группы по объектам незавершенного строительства, для продолжения работ требовалось уточнить границы земельных участков под строительство.

"В рамках принятых городом решений по границам участка, попадающего в зону с особыми условиями использования территорий, в сентябре текущего года оформлены необходимые правоустанавливающие документы, и в настоящее время застройщик готовит пакет документов для оформления разрешения на строительство объекта", - уточнил Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Он отметил, что ликвидация объектов незавершенного строительства в Москве осуществляется в рамках созданной в 2011 году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина оперативной группы, которой уже решены вопросы по 653 объектам. Из них 188 объектов введены в эксплуатацию, возобновлена работа на 264 объектах, на 201 площадке - конструкции демонтированы, территории приведены в порядок и благоустроены.