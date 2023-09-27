В Москве демонтировали комплекс самостроев на территории автосервиса

Участки были предоставлены под эксплуатацию без права возведения новых строений и сооружений

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Специалисты пресекли нецелевое использование земельного участка на территории автосервиса в Зеленограде, там демонтировали комплекс самостроев. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Там уточнили, что в Зеленоградском административном округе города Москвы по адресу: Панфиловский проезд, вл. 8, стр. 10 и 11 расположены два смежных участка, предоставленных под эксплуатацию действующего автосервиса без права возведения новых строений и сооружений.

"В ходе обследования специалисты Госинспекции по недвижимости выявили на территории ряд некапитальных объектов общей площадью 63 квадратных метра, которые использовали в том числе под складирование. Кроме того, на одном из участков возводилось двухэтажное каркасное строение площадью 96 квадратных метров. Однако ни один из участков для размещения указанных построек не предоставлялся. Разрешительная документация на строительство отсутствовала, имущественные права на объекты не оформлялись. Таким образом, специалисты выявили незаконные строительные работы и ряд уже возведенных сооружений", - сказал начальник надзорного ведомства Иван Бобров.

Сотрудники контрольного ведомства на начальном этапе пресекли самовольное строительство и демонтировали комплекс незаконных построек.