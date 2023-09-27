Ввод жилья в России в августе увеличился на 12,3%

Показатель достиг 10,2 млн кв. м

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ввод жилья на территории РФ по итогам августа 2023 года составил 10,2 млн кв. м, это на 12,3% больше в сравнении с августом прошлого года, следует из материалов Росстата.

"В августе введено 10,2 млн кв. м, в годовом сопоставлении рост составил 12,3%, месячном - 29,2%", - следует из материалов. Отмечается, что в августе 2023 года в РФ возведено 1,1 тыс. многоквартирных домов. Населением построено 51,2 тыс. жилых домов.

По итогам января - августа ввод жилья в РФ составил 70,2 млн кв. м, это на 0,7% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За восемь месяцев возведено 6,8 тыс. многоквартирных домов, населением построено 302,8 тыс. жилых домов. Общая площадь построенных индивидуальными застройщиками жилых домов составила 42 млн кв. м, или 59,9% от общего объема ввода.

По итогам 2022 года в России ввели в эксплуатацию рекордные 102,7 млн кв. м жилья - на 11% больше относительно результата 2021 года.