На Херсонской улице в Москве построят дом для участников программы реновации

Проектом предусмотрено размещение 282 квартир

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство многоквартирного дома с подземной парковкой в рамках реализации программы реновации в районе Зюзино. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Войстратенко.

"Новостройка появится в районе со сложившейся инфраструктурой. Благодаря программе реновации у жителей ветхих пятиэтажек есть возможность улучшить качество жизни и переехать в современные дома. Здание общей площадью более 30,6 тыс. кв. м будет состоять из двух разносекционных корпусов переменной этажности, объединенных подземной автомобильной стоянкой. Застройщику выдана вся необходимая разрешительная документация для начала строительных работ на стартовой площадке", - сказал Войстратенко, слова которого приводит пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Как уточнили в ведомстве, работы начнутся по строительному адресу: Херсонская улица, земельный участок 8 (Юго-Западный административный округ). Фасады строения будут иметь природные оттенки: при их отделке применят навесные трехслойные стеновые панели, облицованные керамическим кирпичом. На внешней стороне дома установят корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

"Проектом предусмотрено размещение 282 квартир: 104 однокомнатных, 80 двухкомнатных и 98 трехкомнатных. Их отделку выполнят в строгом соответствии со стандартами реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы. Новостройку оборудуют современной системой охраны, видеонаблюдением и пожарной сигнализацией. Три "однушки", три "двушки" и две "трешки" рассчитаны для комфортного проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья. Эти помещения отличаются шириной дверных проемов, большими холлами и специальными поручнями в санузлах. Также согласно принципам "безбарьерной среды" специалисты благоустроят прилегающую территорию", - добавили в пресс-службе.

Там отметили, что на первых этажах дома расположат колясочные, лифтовые холлы, комнаты консьержа, а также помещения общественного назначения. Во дворе установят освещение, вымостят тротуары, построят площадку для детей, зону для занятий спортом и тихого отдыха. Специалисты разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

"На всех этапах возведения дома на Херсонской улице комитет будет проводить контрольно-надзорные мероприятия. После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ инспекторы составят программу проверок. К выездам привлекут специалистов подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"), которые реализуют комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки соответствия качества возводимых конструкций и применяемых материалов требованиям проектной документации", - заверил глава надзорного ведомства.

О программе

Программа реновации утверждена в Москве 1 августа 2017 года. В нее вошло 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых живет почти миллион москвичей.

Стартовые площадки для строительства расположены во всех округах города максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу реновации.