В Москве завершили капремонт фасада 12-этажного дома 1974 года постройки

Здание находится на Алтуфьевском шоссе

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Работы по обновлению фасада дома №24В на Алтуфьевском шоссе завершены в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда. Двенадцатиэтажный дом был возведен в 1974 году по типовому проекту, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы.

"Технология капитального ремонта панельных домов с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках - это передовой и очень эффективный метод подарить вторую жизнь типовым многоэтажкам. Во-первых, повышается энергоэффективность объекта. А, во-вторых, появляется возможность создать новый эстетический портрет здания. Часто специалисты выбирают яркие цвета в своих колористических решениях. Благодаря этому спальные районы приобретают больше свежести, становятся более современными", - сказал замначальника производственно-технического управления ФКР Москвы Борис Джиоев, слова которого приводит пресс-служба.

Как уточнили в ведомстве, фасад дома №24В на Алтуфьевском шоссе был восстановлен с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. "От мастеров подобная технология требует высокого профессионализма. Высотные работы в этом доме производились с применением фасадных электролюлек. Для удобства жителей работы были разбит на несколько этапов. Сначала специалисты промыли стены фасада и расчистили межпанельные швы от старого заполнения", - отметили в фонде.

Места намокания на фасаде обработали антибактериальными составами. Из всех швов вынули старый утеплитель, после чего их заново загерметизировали современными экологичными материалами. Экраны и фронтальные стены лоджий, которые изначально были облицованы ячеистой плиткой, восстановили с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. После подготовки и восстановления конструктива поверхности фасад был окрашен в соответствии с колористическим решением.

"До начала капремонта советская "панелька" была выполнена в скромных серо-белых тонах. Сейчас цветовой решение изменилось - на обновленном белом фасаде появились яркие синие, желтые и оранжевые цветовые вставки. В оранжевый и желтый окрасили также и ограждения лоджий. На завершающем этапе капитального ремонта фасада установили новые входные двери, отремонтировали цоколь и откосы, заменили отливы, а также выполнили устройство новой асфальтобетонной отмостки", - подчеркнули в пресс-службе ФКР.

Там резюмировали, что портрет объекта прост, лаконичен: его входные группы акцентированы декоративными решетками, на фасадах размещены прямоугольные окна со смещением через один этаж относительно оси, лоджии расположены на уличных и торцевых фасадах.

Московская программа капитального ремонта включает более 28,5 тыс. домов общей площадью более 275 млн кв. м, в которых запланирован ремонт более 355 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена более 112 тыс. лифтов. Всего в план на 2021-2023 годы вошли 4 437 домов столицы общей площадью 34,2 млн кв. м. В 2023 году планируется отремонтировать 2,3 тыс. домов.