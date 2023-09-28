В районе Зюзино сдали в эксплуатацию дом по реновации

Общая площадь здания составляет 14,3 тыс. кв. м

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, построенного по программе реновации, выдали в Москве. Он расположен в районе Зюзино и имеет 147 квартир, сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Жители ветхих пятиэтажек в Зюзине смогут переселиться в комфортабельную новостройку с подземным паркингом на 47 машино-мест, не покидая своего района. Односекционное здание на 147 квартир полностью отвечает современным строительным стандартам. По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзор оформил заключение о соответствии объекта утвержденной проектной документации, после чего было оформлено разрешение на ввод в эксплуатацию", привели в тексте слова главы ведомства Игоря Войстратенко.

Отмечается, что дом расположен на улице Керченской. Его общая площадь составляет 14,3 тыс. кв. м. На первом этаже новостройки расположены комната консьержа, комнаты для хранения детских колясок и уборочного инвентаря, холл с тремя лифтами, а также диспетчерская и помещения под объекты коммерческой инфраструктуры. Остальные этажи занимают квартиры для будущих жильцов. В соответствии со стандартами программы реновации, предусмотрена полная внутренняя отделка всех жилых и служебно-технических помещений.

В пресс-службе рассказали, что в рамках благоустройства на прилегающей территории оборудованы проезды и тротуары, смонтировано наружное освещение, установлены детская и спортивная площадки, организована гостевая парковка. Также рядом с домом высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники.