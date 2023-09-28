Еще 7 тыс. москвичей начнут переселение по программе реновации до конца сентября

Руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин отметил, что в 13 районах программа находится на завершающей стадии или завершена

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Более 7 тыс. жителей шести столичных округов начнут переселение в новые дома по программе реновации до конца сентября. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"До конца сентября в шести округах города планируется начать переселение еще свыше 7 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, благодаря этому план по обеспечению начала переселения в третьем квартале полностью выполнен. "В настоящее время по программе реновации в 247 "стартовых" домов ведется переселение жителей 834 домов. До конца сентября переселение начнется на севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке, юго-западе и западе города", - добавил Бочкарев.

В свою очередь руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что с начала реализации программы реновации переселены свыше 109 тыс. жителей, еще 23,4 тыс. человек находятся в процессе переселения или оформления необходимой документации. "В 13 районах программа реновации находится на завершающей стадии или завершена", - привели в тексте слова Левкина.

В пресс-службе напомнили, что программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В рамках программы новые квартиры получат около 1 млн москвичей, в столице будет расселено 5 175 домов.