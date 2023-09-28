ВТБ прогнозирует охлаждение рынка ипотеки РФ в 2024 году

По оценкам банка, выдачи составят 6,4 трлн рублей против 6,9 трлн рублей в 2023 году

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. ВТБ ожидает охлаждения российского ипотечного рынка в следующем году. По оценкам банка, выдачи составят 6,4 трлн рублей против 6,9 трлн рублей в 2023 году, следует из презентации начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергея Бабина в рамках XX Международного банковского форума.

"Повышение макропруденциальных надбавок, которые вступят в силу с 1 октября, заставляют банки уходить из кредитов с низким первоначальным взносом, с первоначальным взносом до 20%, и более осторожно кредитовать клиентов с предельной долговой нагрузкой, выше 80%. И плюс еще постановление правительства, которое ограничивает первоначальный взнос по госпрограммам (по ипотеке) на уровне 20% минимум и снизило коэффициент возмещения банкам на 0,5% пункта. <…> Мы конечно понимаем, что это все приведет к охлаждению - объем рынка, по нашим оценкам, будет в районе 6,3 - 6,4 трлн рублей", - сказал Бабин.

Он также отметил в ходе форума, что в сентябре этого года продажи ипотеки в России достигнут рекордных 900 млрд рублей. Этот результат станет рекордным и более чем на 70% превысит итоги за сентябрь прошлого года и почти на 90% - 2021 года. В IV квартале спрос заемщиков на ипотеку "охладится", но по итогам всего года впервые в истории достигнет 6,9 трлн рублей, полагает он. "С начала года спрос заемщиков на ипотеку ежемесячно обновлял рекорды, в том числе и в обычно "тихий" летний период. В сентябре активность клиентов достигла пика. По нашей оценке, выдачи составят порядка 900 млрд рублей и почти вдвое превысят продажи сентября 2021 года", - сказал он.

По оценке Бабина, на фоне повышенной активности клиентов уровень просроченной задолженности по-прежнему держится на минимальных значениях, составляя 0,4%. На рынке новостроек этот показатель еще ниже - 0,15%, добавил он.

Как следует из презентации, ипотечный портфель банков по итогам 2023 года составит 18,69 трлн рублей при общем объеме выдач в 6,9 трлн рублей. Объем ипотечного портфеля по итогам 2024 года составит 21,1 трлн рублей, а выдачи - 6,4 трлн рублей.

Банк России повысит с 1 октября 2023 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для ограничения рисков заемщиков и банков. Больше всего надбавки вырастут по займам с низким первоначальным взносом и для закредитованных заемщиков при покупке недвижимости по договору долевого участия.