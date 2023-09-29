Профильный комитет Госдумы в ноябре рассмотрит законопроект о посуточной аренде жилья

Собственник вправе сдать в аренду жилье на основании договора, в том числе договора краткосрочного найма, при условии соблюдения прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями, а также правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы рассмотрит в ноябре поправки в Жилищный кодекс РФ о соблюдении прав соседей при посуточной сдаче в аренду жилья, сообщил корреспонденту ТАСС председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

"Законопроект поправок в часть 2 статьи 30 Жилищного кодекса уже поступил в комитет по строительству и ЖКХ. До 28 октября 2023 года мы собираем отзывы и предложения по этому документу, а в ноябре он будет рассмотрен на заседании комитета и внесен на рассмотрение в Госдуму", - сказал он.

Согласно законопроекту, теперь собственник вправе сдать в аренду принадлежащее ему жилье гражданину или юридическому лицу на основании договора, в том числе договора краткосрочного найма, при условии соблюдения прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями, а также правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Со слов Пахомова, в целом концепцию документа, подготовленного правительством, депутаты поддерживают. "Право собственника распоряжаться имуществом по своему усмотрению священно, но когда речь идёт о сдаче в аренду жилья, пусть и краткосрочную, комфорт и соблюдение прав соседей учитываться должны. Защита прав соседей больше относится к гражданскому законодательству, но в Жилищном кодексе необходимо закрепить норму, которая касается аренды жилых помещений", - подчеркнул он.

Законопроект разработали в связи с постановлением Конституционного суда по жалобе жителя Пскова: суды запретили владельцу жилья "оказывать гостиничные услуги", то есть сдавать квартиру посуточно, после жалоб соседей. Суд постановил, что краткосрочная аренда не запрещена, но этот вопрос требует дополнительного законодательного регулирования. Ранее сообщалось, что автором поправок выступил Минстрой, который предлагает особый порядок вступления их в силу - с 1 марта 2025 года.