На западе Москвы ввели в эксплуатацию новостройку по реновации

Всего в доме 134 квартиры

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Новостройку на 134 квартиры ввели в эксплуатацию в Можайском районе на западе Москвы в рамках реализации программы по реновации. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

"В районе Можайский по адресу улица Петра Алексеева, дом 10 введен в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации", - сказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что новостройка состоит из трех секций переменной этажности по индивидуальному проекту. Фасады облицованы керамогранитом, на них установлены короба для кондиционеров. Внешние стены жилых этажей украшены плиткой белого цвета с акцентами бежевого, коричневого, светло- и темно-серого цветов. Первый нежилой этаж здания выполнили в коричневых тонах теплого оттенка и оформят витражным остеклением. Всего в доме 134 квартиры. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Квартиры располагаются со второго этажа. Первые этажи домов - нежилые и предусмотрены для размещения объектов инфраструктуры, помещений офисов и технических помещений для обслуживания жилых домов. В вестибюле жилой части разместили комнату для хранения колясок и велосипедов, кладовую для уборочного инвентаря, зону размещения почтовых ящиков.

"В здании установили современные грузопассажирские лифты, их оборудовали визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оснастили системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Придомовую территорию благоустроили и озеленили. Во дворе оборудовали детскую и спортивную площадки, разбили газоны и цветники, высадили деревья и кустарники", - добавлено в материале.