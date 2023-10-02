В Москве передали на заселение новостройку по реновации в Академическом районе

Жилье в ней получат около 1,4 тыс. москвичей

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Четвертую новостройку передали под заселение в Академическом районе Москвы в рамках реализации программы реновации. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

"Новостройка, возведенная по программе реновации, на улице Новочеремушкинской, дом 35 передана под заселение. Это четвертая новостройка в районе Академическом на юго-западе столицы, в которую начнут переезжать участники программы реновации", - приводятся в тексте слова руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Он отметил, что современное комфортное жилье в ней получат около 1,4 тыс. москвичей, которые проживают в старых домах на улицах Кржижановского, 32 и 34, Новочеремушкинской, 39 (корпуса 1 и 2) и 41 (корпуса 1 и 2). Переселение жителей домов будет проходить поэтапно.

"Первыми приступят к переселению жители старого дома по адресу: улица Новочеремушкинская, дом 41, корпус 2. Специалисты департамента городского имущества 29 сентября направили письма с предложениями равнозначных квартир 180 горожанам. Для ускорения переселения они могут воспользоваться цифровыми сервисами на портале mos.ru. Ссылки на них размещены в брошюрах "Электронные помощники при переселении", которые участники программы реновации получают вместе с предложениями жилья", - цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Дом состоит из четырех корпусов, в которых расположено 577 квартир: 93 однокомнатных, 396 двухкомнатных и 88 трехкомнатных. В новостройке предусмотрено 22 квартиры для маломобильных жильцов. В них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника. Лестничные площадки и лифтовые холлы также адаптированы для маломобильных граждан. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже находятся на одном уровне с поверхностью земли, а специальная плитка с шероховатой поверхностью возле входной группы будет препятствовать скольжению.