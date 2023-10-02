На западе Москвы пятая новостройка готова к заселению по программе реновации

В новостройку начинается поэтапное переселение порядка 540 жителей

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Порядка 540 жителей смогут переехать в новый дом в Можайском районе Москвы в рамках реализации программы реновации. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"В Можайском районе на западе Москвы передается под заселение пятый по счету и первый построенный в районе на месте сноса новый дом по адресу: Гродненская улица, дом 9. <...> Всего по программе реновации в Можайском районе предусмотрено расселение 148 домов, в новые квартиры переедут порядка 25 тыс. жителей", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, слова которого приводятся в тексте, в новостройку начинается поэтапное переселение порядка 540 жителей из двух старых пятиэтажек (дом №9, корпуса 1 и 2) на Вяземской улице и дома №3 на улице Петра Алексеева. Новый дом представляет собой монолитное трехсекционное здание переменной этажности с подземной парковкой. Дом располагается в квартале с развитой социально-бытовой инфраструктурой - рядом находятся образовательные учреждения, множество магазинов, в шаговой доступности природный заказник "Долина реки Сетунь". До ближайшей станции Большой кольцевой линии "Давыдково" пешком 15-20 минут.

"Более 150 москвичей, проживающих по адресу: улица Вяземской, дом 9, корпус 2, получили 29 сентября письма с предложениями комфортного жилья в новостройке на улице Гродненской. Второго октября они смогут приступить к осмотру помещений. В этот день начнет работать центр информирования по переселению, в котором можно получить бесплатные консультации по переезду и оформить документы на квартиру", - цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Ранее в Можайском районе были переданы под заселение четыре новостройки на улицах Гжатской, Красных Зорь и Кубинка. В них квартиры получили жители 11 домов старого жилого фонда, 10 из которых на сегодня полностью расселены.