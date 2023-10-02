Первый дом в Капотне готов к переселению жителей по реновации

Правообладателями новых квартир в новостройке станут более 600 жителей четырех старых домов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Порядка 240 семей приступят к переселению в первую новостройку по программе реновации в районе Капотня, жильцам уже направили письма с предложением равнозначных квартир. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"В районе Капотня в ЮВАО к поэтапному переселению приступят порядка 240 семей из старых домов по адресам: Капотня 1-й квартал, дома №№3, 4, 5, 12. Новые квартиры жители получат в первой в районе возведенной по программе реновации, новостройке, расположенной в том же квартале района Капотня, дом №1", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, новостройка состоит из трех жилых корпусов переменной этажности. Фасады дома облицованы керамогранитом и клинкерной плиткой бежевого, светло-кирпичного и жемчужно-серого цвета. На подземном этаже дома находится автостоянка. Квартиры имеют улучшенную отделку, соответствующую стандартам программы реновации.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, правообладателями новых квартир в новостройке по адресу 1-й квартал Капотня, дом 1 станут более 600 жителей четырех старых домов. Департамент 29 сентября направил жильцам дома №4 в том же квартале, что и новостройка, письма с предложениями равнозначных квартир. Начиная с 12 октября они смогут приступить к их осмотру. Всем участникам программы реновации вместе с уведомлениями направляют брошюры "Электронные помощники при переезде в новую квартиру". В них отражены семь шагов по переселению и QR-коды на электронные сервисы на портале mos.ru.

"В районе Капотня в рамках программы реновации жилищного фонда в городе Москве подлежат расселению 28 домов. В указанных домах проживает 5,1 тыс. жителей. <…> На сегодняшний день по программе реновации в районе Капотня подобраны три "стартовые" площадки: одна новостройка передана под заселение, еще один дом возводится, в проектировании находится также один жилой объект", - добавил Левкин.