В ВТБ сообщили об оформлении россиянами ипотечных кредитов на сумму 5,4 трлн рублей

По данным кредитной организации, это на 10% больше, чем за весь 2022 год

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Россияне за январь - сентябрь 2023 года взяли в банках ипотечных кредитов на общую сумму 5,4 трлн рублей. Это на 10% больше, чем за весь прошлый год, указывают специалисты ВТБ.

"По оценке ВТБ, по итогам января-сентября банки предоставили физлицам на покупку недвижимости около 5,4 трлн рублей. Этот результат более чем на 10% превышает итог за весь прошлый год и близок к продажам 2021 года, когда ипотечные заемщики заняли около 5,7 трлн рублей, - отмечается в сообщении пресс-службы банка.

В ВТБ за девять месяцев 2023 года ипотеку оформили 214 тыс. заемщиков на 1,1 трлн рублей, что по объему больше результата за весь 2022 год и сопоставимо с историческим показателем 2021 года.

При этом самый высокий объем выдач пришелся на сентябрь. Эксперты связывают это с повышенным спросом клиентов на фоне грядущего роста ставок и увеличения первого взноса по госпрограммам. В этот месяц заемщики получили в ВТБ на покупку недвижимости 232 млрд рублей. Регионами-лидерами по объему продаж в сентябре стали Москва и область (76,1 млрд рублей), Санкт-Петербург (23,8 млрд), Республика Татарстан (12,5 млрд). В топ-5 также вошли Краснодарский край (12,4 млрд) и Новосибирская область (7,1 млрд).

"По итогам января-сентября основная доля выдач пришлась на стандартные программы банка, по которым клиенты приобретают вторичное жилье. При этом в последние два месяца резко вырос спрос на льготную ипотеку, планомерно снижавшийся в первое полугодие. Если в июле на нее приходилось 42% от общего количества сделок, то по итогам сентября - уже 56%. На этом фоне вновь стал увеличиваться средний размер одного кредита, достигнувший минимальной отметки в 4,9 млн рублей в июне. В сентябре "средний" чек составил 5,2 млн рублей и практически вернулся к уровню начала года (5,3 млн рублей)", - уточнили в пресс-службе.

В конце сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что регулятор видит признаки перегрева на рынке ипотеки, она растет высокими темпами, качество кредитов также беспокоит ЦБ. С 1 октября Банк России повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для ограничения рисков заемщиков и банков. Больше всего надбавки вырастут по займам с низким первоначальным взносом и для закредитованных заемщиков при покупке недвижимости по договору долевого участия (ДДУ).