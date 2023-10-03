Построенный по программе реновации дом на юго-востоке Москвы передали под заселение

Возле новостройки выполнено комплексное благоустройство и озеленение территории

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Новостройку, возведенную в рамках программы реновации в районе Люблино, передали под заселение. В многоквартирный дом переедут более 570 человек, сообщила пресс-служба департамента городского имущества столицы.

"Передан под заселение жилой дом по адресу: улица Краснодарская, дом 6. Это 11-я такая новостройка по программе реновации в районе Люблино на юго-востоке столицы. Поэтапно в новостройку начинают переселяться свыше 570 жителей трех старых домов №16 (корпуса 1 и 2) и д. 18/13, расположенных на проспекте 40 лет Октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возле новостройки выполнено комплексное благоустройство и озеленение территории. Во дворах обустроены спортивная и детская площадки, организованы места для отдыха жителей.

"Департамент городского имущества 29 сентября направил письма с предложениями новых комфортных квартир 170 жителям старого дома по адресу: проспект 40 лет Октября, дом 18/13. Для удобства граждан на первом этаже новостройки откроется Центр информирования по переселению, где москвичи смогут получить разъяснения по вопросам, возникающим в ходе переезда, в том числе по оформлению необходимых документов", - привели в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Как отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, новостройка состоит из пяти секций разной высотности, первые этажи нежилые, в них предусмотрено размещение объектов социально-бытовой инфраструктуры. Также в новостройке имеется подземный паркинг на 178 машино-мест. "Дом располагается в квартале с развитой социально-бытовой инфраструктурой - рядом находятся несколько школ, множество магазинов, остановка общественного транспорта. Ближайшая станция метро - "Люблино", также рядом расположена платформа МЦД-2 "Депо", - привели в сообщении слова Левкина.

Он добавил, что всего в районе Люблино предстоит расселить 152 дома старого жилого фонда, современное жилье получит 29,7 тыс. жителей.