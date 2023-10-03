В Москве с 2020 года восстановили 520 ветхих построек

В частности, в Басманном районе отреставрировали объект культурного наследия федерального значения "Фанагорийские казармы"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Госинспекция по недвижимости Москвы с 2020 года занимается выявлением ветхих построек и их последующим восстановлением, всего за это время в городе восстановили 520 ветхих объектов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Город занимается выявлением ветхих построек для их последующего ремонта и возврата в хозяйственный оборот. В рамках этой работы специалисты Госинспекции совместно с собственниками ветхих строений определяют ключевые этапы по ремонту ветхого фонда и принимают участие в разработке дорожных карт.

"Масштабная реализация проекта началась в этом году. За восемь месяцев 2023-го в столице отремонтировали 230 ветхих построек, что в 1,7 раза превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Всего с 2020-го в Москве восстановили 520 таких объектов", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что выявление объектов ветхого фонда - важнейший элемент профилактики правонарушений и элемент сохранения архитектурной составляющей столицы. С 2020 года в Москве демонтировали 786 таких построек. Одновременно ремонтируются строения, подлежащие восстановлению, в том числе исторические здания и объекты культурного наследия.

Примерами такого преображения стали обновленные здания в историческом центре города. В Басманном районе отреставрировали объект культурного наследия федерального значения "Фанагорийские казармы" (Почтовый двор), 2-я половина XVIII - начало XIX в. Ограда начала XIX в." по адресу: Бригадирский переулок, дом 13, строение 5. Госинспекцией по недвижимости совместно с собственником и Департаментом культурного наследия города Москвы была проработана дорожная карта по восстановлению объекта и проведены фасадные работы. "Сейчас в работе Госинспекции по недвижимости находится свыше 2,1 тыс. ветхих значимых построек. Некоторые из них выходят фасадами на центральные улицы. Завершить комплекс мероприятий планируется к концу 2025 года", - добавил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Госинспекция по недвижимости проводит работу по выявлению ветхих построек во всех административных округах Москвы.