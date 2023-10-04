В Москве выставят на торги участок под строительство досугового центра

Инвестор сможет построить здание площадью до 2,7 тыс. кв. м и разместить в нем музей, выставочный зал, художественную галерею или кинотеатр

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют осенью выставить на городские торги участок земли площадью более 0,3 га в районе Косино-Ухтомский для строительства и эксплуатации культурно-досугового центра. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Для создания или расширения бизнеса предприниматели могут арендовать у города землю для возведения различных объектов недвижимости. Так, в ближайшее время на торги планируется выставить участок площадью 0,34 га на улице Медведева в районе Косино-Ухтомский для строительства культурно-досугового центра. Инвестор сможет построить здание площадью до 2,7 тыс. кв. м и разместить в нем, например, музей, выставочный зал, художественную галерею, кинотеатр", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента Максим Гаман.

Отмечается, что участок имеет хорошую транспортную доступность: рядом с ним проходят две улицы - Салтыковская и Рудневка. Неподалеку располагаются парковая зона и станция метро "Улица Дмитриевского".

Срок договора аренды составит четыре года и 10 месяцев. Из них 28 месяцев отводится на получение арендатором разрешения на строительство, а затем 15 месяцев - на проведение работ нулевого цикла, добавили в пресс-службе.