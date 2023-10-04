В Обручевском районе Москвы демонтировали четыре дома по реновации

Новые квартиры с улучшенной отделкой в современных комфортных новостройках получили порядка 320 семей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Четыре старых дома демонтировали в Обручевском районе Москвы в рамках реализации программы реновации. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

"В Обручевском районе на юго-западе столицы в рамках реализации программы реновации в сентябре 2023 года было демонтировано сразу четыре старых жилых дома на улице Гарибальди. Новые квартиры с улучшенной отделкой в современных комфортных новостройках получили порядка 320 семей, которые ранее проживали в этих домах", - сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

По его словам, в настоящее время в районе снесено уже шесть старых домов, еще один полностью расселен и готовится к демонтажу. Продолжают переезд жители еще двух домов. На месте сноса ведется строительство двух новостроек для следующего этапа переселения.

Как уточнил руководитель департамента, всего в Обручевском районе по программе реновации предстоит расселить 17 жилых домов. Порядка 3,5 тыс. жителей района получат новое жилье, соответствующее стандартам. Сегодня в Обручевском районе уже передано под заселение три новостройки по адресам: улица Гарибальди, дом 18 и улица Обручева, дома 5 и 7.