На северо-западе Москвы реорганизуют по программе КРТ два участка

По итогам реализации проекта появится более 1,5 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Два неэффективно используемых участка на северо-западе Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий, объем инвестиций в проводимые работы оценивается почти в 7 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба департамента городского имущества столицы.

"Два участка в районе Щукино общей площадью 1,15 га входят в один проект комплексного развития территорий. Объем инвестиций в их реорганизацию оценивается в 6,94 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект - в 546 млн рублей. По итогам реализации проекта появится более 1,5 тыс. рабочих мест", - привели в тексте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В пресс-службе пояснили, что участки расположены по адресу: Волоколамское шоссе, владение 32 и Авиационная улица, владения 17-22. В шаговой доступности от них находятся станции метро "Войковская" и "Щукинская", а также станция "Стрешнево" МЦД-2. Реорганизацию участков сможет провести городской оператор, правообладатель или инвестор, привлеченный по результатам торгов.

"На месте устаревших объектов планируется построить до 63 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости, включая магазины, кафе, рестораны, офисы и отделения банков. Территорию озеленят и благоустроят. Для жителей района Щукино откроется современное городское пространство", - приводятся слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Отмечается, что в рамках программы комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют комфортное жилье, дороги, а также всю необходимую инфраструктуру. В настоящее время в Москве в разных стадиях реализации находится почти 190 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га.