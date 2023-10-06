6 октября, 14:18

Щербинский завод намерен сертифицировать скоростные лифты до 2024 года

Советник генерального директора предприятия по техническим вопросам Сергей Павлов отметил, что многие необходимые компоненты для замещения импортных лифтов отечественными уже производятся на территории России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) намерен до конца 2023 года сертифицировать лифты, способные перемещаться со скоростью 4 м/с. Об этом сообщил советник генерального директора предприятия по техническим вопросам Сергей Павлов в ходе международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.

"С уходом международных компаний перед отечественными производителями встала задача наладить производство лифтов со скоростью 4 м/с и выше. ЩЛЗ активно ведет работу с российскими компаниями по внедрению соответствующих российских систем управления. <…> До конца текущего года ЩЛЗ проведет сертификацию лифтов собственного производства со скоростью 4 м/с", - цитирует Павлова пресс-служба компании.

Павлов отметил, что многие необходимые компоненты для замещения импортных лифтов отечественными уже производятся на территории РФ, например, специальные канаты и направляющие. Главной проблемой остается отсутствие высоких испытательных башен для высокоскоростного оборудования.

В ходе выставки в Екатеринбуре ЩЛЗ представил серийную кабину "Рестайл стандарт" грузоподъемностью до 1 тыс. кг, скорость ее перемещения - до 2,5 м/с, а также "Рестайл бизнес" для коммерческого сегмента грузоподъемностью до 1 600 кг, скорость движения - до 2,5 м/с.

Щербинский лифтостроительный завод основан в 1943 году в Московской области, сейчас он входит в портфель ДОМ.РФ. Мощность предприятия составляет до 12 тыс. лифтов в год. 

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