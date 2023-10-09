Около 10 тыс. москвичей получили квартиры по реновации в третьем квартале

По количеству заключенных договоров за этот период лидирует Юго-Восточный административный округ

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Почти 10 тыс. жителей Москвы получили современное жилье по программе реновации за третий квартал года, новостройки расположены во всех округах города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"По итогам третьего квартала текущего года около 10 тыс. москвичей из 269 старых домов получили ключи от квартир в 139 новостройках и готовятся к переезду. Лидируют по количеству заключенных договоров за этот период Юго-Восточный административный округ, где переселяются 3,4 тыс. человек, Новомосковский и Южный - 1,4 тыс. и 1,2 тыс. жителей соответственно. Еще по 1 тыс. граждан получили ключи в Восточном и Северном административных округах", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента Максим Гаман.

В ведомстве отметили, что с начала реализации программы реновации к переселению приступили более 133 тыс. человек. Большая часть из них уже стала правообладателями квартир в новостройках.

По условиям программы горожанам предлагают квартиры с улучшенной отделкой. Жилье оснащено сантехникой, светильниками и кухонной плитой. Первые этажи новых домов нежилые и предназначены для размещения магазинов, аптек и предприятий сферы обслуживания.

"С начала 2023 года нами подобрано 27 стартовых площадок для переселения жителей по программе реновации. В эксплуатацию введено 48 домов. За три прошедших квартала полностью расселено 156 домов, из них снесено 26", - добавил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что в 2023 году начали переезд в новые квартиры 33,3 тыс. человек. За время реализации программы переданы под заселение 256 домов, сейчас строится 220 жилых зданий, в проектировании находится еще 191 объект.