В Москве в районе Обручевский снесли шесть домов по реновации с начала года

Здания демонтировали при помощи технологии "умного" сноса

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Шесть старых домов демонтировали в районе Обручевском на юго-западе Москвы в рамках реализации программы реновации. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

"С начала этого года в районе Обручевский на юго-западе Москвы демонтировали шесть старых домов. Здания демонтировали при помощи технологии "умного" сноса, которая стала стандартом для всей программы реновации", - приводятся в тексте слова руководителя департамента строительства города Рафика Загрутдинова.

Отмечается, что основными принципами "умного" сноса являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Еще одним из приоритетов "умного" сноса является максимально возможное сохранение окружающих деревьев при демонтаже здания. Зеленые насаждения закрывают специальными коробами, чтобы уберечь от возможных повреждений.

"Всего с момента старта программы в городе снесли 296 ветхих пятиэтажек, в том числе с начала года - 169 зданий", - добавил Загрутдинов.