ПСБ запустил льготное ипотечное кредитование военных в новых субъектах РФ

Максимальная сумма кредита составит 6 млн рублей, первоначальный взнос предполагается на уровне 10% и выше

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) запустил ипотечное кредитование военнослужащих по ставке 2% годовых на приобретение готовых и строящихся квартир на территории новых субъектов РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ПСБ.

"ПСБ запустил ипотечное кредитование военнослужащих по ставке 2% годовых в рамках госпрограммы "Военная ипотека. Новые субъекты". Воспользоваться льготной программой могут военнослужащие-участники накопительно-ипотечной системы. Условия новой ипотечной программы распространяются на покупку готовых и строящихся квартир у застройщиков на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что максимальная сумма кредита - 6 млн рублей, первоначальный взнос - от 10%, а максимальный срок кредитования - 25 лет до достижения предельного возраста пребывания на военной службе. При этом по льготной ставке военные - жители Херсона и Херсонской области, имеющие государственный жилищный сертификат и покинувшие место постоянного проживания, могут приобрести вторичное жилье у юридического лица в любом регионе России. "ПСБ является лидером рынка военной ипотеки. <…> За время существования накопительно-ипотечной системы свыше половины ипотечных займов выдано нашим банком, более 70 тыс. военных уже решили жилищный вопрос с помощью военной ипотеки в ПСБ. После запуска льготной ипотеки в новых регионах участники НИС (накопительно-ипотечная система - прим. ТАСС) смогут максимально эффективно и адресно воспользоваться всеми существующими социальными гарантиями и приобрести жилье по льготной ставке", - цитирует пресс-служба финучреждения вице-президента, директора департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Давыда Коробченко.