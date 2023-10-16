В районе Богородское по реновации возведут жилой дом в терракотовом цвете

Общая площадь новостройки составит около 8,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Песочные и терракотовые оттенки выбрали архитекторы для нового жилого комплекса, который появится на 1-й Мясниковской улице на востоке столицы. Здание по индивидуальному проекту предназначено для участников программы реновации, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Дом построят по адресу: 1-я Мясниковская улица, земельный участок 16А, вблизи станции метро "Преображенская площадь".

"Фасады оформят в теплой гамме, с использованием нескольких оттенков, за счет чего здание приобретет объем и фактурность. Кроме того, дополнительную динамику придадут заглубленные на разные отметки объемы в уровне первых пяти этажей. Общая площадь жилого комплекса составит около 8,5 тыс. кв. м", - сказал Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба Москомархитектуры.

Отмечается, что для наружной отделки используют современные долговечные материалы: фиброцементные панели, для установки кондиционеров на фасаде сделают декоративные корзины из просечной оцинкованной стали, а все лоджии и балконы застеклят.

"Концепция разработана АО "Моспроект-4". Проектом предусмотрено 84 квартиры, первые этажи с большим процентом остекления предназначены для общественных и коммерческих пространств. Входы в здание спланированы максимально близко к уровню земли, что значительно облегчит доступ людей, в том числе маломобильных категорий граждан, мам с колясками", - уточнили в комитете.

Внутреннюю отделку квартир планируется выполнить в соответствии со стандартом строительства и отделки для жилых домов по программе реновации правительства Москвы - в квартиры можно будет заехать сразу, без дополнительного ремонта. В частности, будет выполнена оклейка стен обоями, в "мокрых" зонах уложат плитку, установят сантехнику, электроплиты на кухне, датчики пожарной сигнализации, сделают розетки, повесят люстры. На прилегающей территории появятся игровое пространство для детей, спортивная площадка с долговечным оборудованием, а также озелененная зона отдыха, где высадят гипоаллергенные растения.