Инвесторы сдали в Москве 7,6 млн кв. м недвижимости с начала года

Также за счет внебюджетных источников в городе создают необходимую социальную инфраструктуру

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Объем недвижимости, введенной инвесторами в столице за девять месяцев 2023 года, составил 7,6 млн кв. м. В период с января по сентябрь частные застройщики перевыполнили ориентировочный установленный стройкомплексом годовой план на 60%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На долю инвесторов с начала текущего года пришлось порядка 80% от общего объема площадей, введенных в столице. Большинство инвесторских проектов по-прежнему реализуется в сфере жилищного строительства, где уже готовы 173 объекта с площадью квартир 3,8 млн "квадратов", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что за счет внебюджетных источников в столице не только возводятся новые жилые комплексы, но и создается необходимая социальная инфраструктура. "За девять месяцев девелоперами сданы 31 детский сад, 14 школ, девять спортивных комплексов и четыре медицинских учреждения. Кроме того, на средства инвесторов построены 22 промышленных объекта", - добавил он.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что интерес девелоперов к перспективным проектам продолжает увеличиваться. "За три квартала 2023 года они получили 299 разрешений на строительство 13 млн кв. метров недвижимости. Этот показатель на 22% превышает прошлогодний", - сказал он.

По словам главы надзорного ведомства, в столице появятся еще 93 многоквартирных дома жилой площадью более 5,1 млн кв. м, построенных на внебюджетные средства. "Также инвесторы возведут 40 образовательных, шесть медицинских, семь спортивных и девять промышленных зданий", - подчеркнул Войстратенко.

Глава Мосгосстройнадзора заверил, что на протяжении всего строительного цикла объектов сотрудники комитета осуществляют контрольно-надзорные мероприятия согласно утвержденной программе проверок. "К выездным инспекциям привлекают специалистов подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС") для выполнения лабораторно-инструментальных исследований, которые позволяют оценить соответствие качества выполняемых работ и применяемых материалов требованиям проектной документации", - заключил он.