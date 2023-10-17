В Москве предоставили технопарку "Калибр" льготу на аренду двух участков

Всего компания арендует по льготной ставке уже восемь городских участков площадью свыше 12 га

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Власти Москвы предоставили технопарку "Калибр" льготу по аренде двух земельных участков, компания сможет направить сэкономленные средства на дальнейшее развитие. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Для организаций, имеющих статус технопарка, действует пониженная ставка на аренду земли - 0,01% от кадастровой стоимости. В этом году такую льготу еще для двух участков общей площадью 0,63 га получил технопарк "Калибр". Всего компания арендует по льготной ставке уже восемь городских участков площадью более 12 га. Размер ежегодной экономии составляет свыше 40 млн рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В пресс-службе напомнили, что ранее технопарку были предоставлены льготы на аренду шести земельных участков общей площадью более 11 га по льготной ставке в размере 0,01% от кадастровой стоимости.

"В этом году со столичным технопарком заключены дополнительные соглашения к договорам аренды двух участков, расположенных на улице Годовикова в Останкинском районе на северо-востоке столицы. Льгота предоставлена сроком на десять лет. Компания сможет ежегодно экономить около 2,9 млн рублей на их аренде", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.