В Москве в районе Якиманка восстановили здание начала XX века

Все работы завершены, владелец принимает решение по дальнейшему использованию здания

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Реставрация фасада и капитальный ремонт здания 1917 года постройки завершены в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Как отметил начальник ведомства Иван Бобров, между улицами Крымский Вал и Большая Якиманка по адресу Крымский тупик, дом 12 расположено двухэтажное административное здание. На момент обследования Госинспекцией по недвижимости строение площадью около 557 кв. м находилось в неудовлетворительном состоянии. В рамках работы ведомства по сокращению объектов ветхого фонда на территории Москвы совместно с собственником здания была разработана и согласована дорожная карта по его восстановлению.

"В соответствии с утвержденным планом собственник провел капитальный ремонт строения и реставрацию фасада. В настоящее время все работы завершены, владелец принимает решение по дальнейшему использованию здания", - сказал Бобров.

Он напомнил, что специалисты Госинспекции по недвижимости с 2020 года выявляют в столице объекты нежилого фонда, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии, для организации работы по их дальнейшему восстановлению или сносу.