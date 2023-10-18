В Москве решили проблемы 655 долгостроев за 12 лет

Работа продолжается еще по 204 таким объектам

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Власти Москвы за 12 лет решили проблемы 655 долгостроев, в настоящее время работа продолжается еще по 204 таким объектам. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"За последние 12 лет в столице решены вопросы по 655 объектам незавершенного строительства - долгостроям, еще 204 стройки остаются в работе. <…> За это время введены в эксплуатацию 188 объектов, возобновлены работы на 265 объектах, на 202 площадке конструкции демонтированы, а территории приведены в порядок и благоустроены", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время работа продолжается еще по 204 таким объектам.

Как уточнил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, только с начала этого года ликвидировано 26 таких объектов. Из них шесть объектов введены в эксплуатацию, к примеру жилой дом в поселке Рогово, офисное здание на Покровском бульваре, ряд объектов инженерной инфраструктуры городского заказа.

"Еще 12 объектов возобновлены строительством, к примеру ФОК на Алтуфьевском шоссе, 100 (СВАО) и многофункциональный культурно-досуговый центр на Грина, 1 (ЮЗАО), которые строятся за счет бюджета города; приступили к работам в квартале № 5 Китай-города центра города по строительству многофункционального комплекса на Никольской улице, реализуемого за счет инвестиционных средств", - добавил Левкин.

Еще восемь территорий приведены в порядок, так, например, после демонтажа конструкций конечной станции пассажирского транспорта в 1-м мкр. Щербинки (ул. Брусилова, д. 1, ЮЗАО) благоустроена территория.