В Северном Измайлове начали возводить жилой дом по программе реновации

Всего в доме будет 346 квартир

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Строительство жилого дома для участников программы реновации началось в столичном районе Северное Измайлово. Ввод новостройки в эксплуатацию запланирован в 2025 году, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Северное Измайлово по адресу: 11-я Парковая улица, з/у 53 началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы по устройству шпунтового ограждения и разработке котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Отмечается, что жилой дом будет состоять из четырех секций переменной этажности, на подземном уровне расположится паркинг. Фасады зданий выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей и облицуют кирпичом. На них установят металлические корзины под кондиционеры. Входные группы оформят витражным остеклением.

"Всего здесь будет 346 квартир (однокомнатных - 82, двухкомнатных - 182, трехкомнатных - 82). Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет выполнена в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы. Первые этажи сделают нежилыми - здесь разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части жилого дома будут расположены лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения", - добавили в департаменте.

Связь между этажами обеспечат современные грузопассажирские лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли, плитка у входной группы жилого дома будет с шероховатой поверхностью.

"Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, установят площадку для детских игр, спортивных занятий и тихого отдыха взрослых. Кроме того, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники", - заверили в департаменте.