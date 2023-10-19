Москвичи смогут приобрести у города 13 участков для строительства частных домов

Победители аукционов смогут возвести на них частные дома площадью от 240 до 852,4 кв. м в зависимости от выбранного лота

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Жители столицы смогут приобрести 13 земельных участков в ТиНАО и на северо-западе города для строительства частных жилых домов общей площадью почти 7 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества (ДГИ) Максим Гаман.

"Город выставит на торги 13 земельных участков общей площадью 1,73 га для индивидуального жилищного строительства. Победители аукционов смогут возвести на них частные дома площадью от 240 до 852,4 кв. м в зависимости от выбранного лота", - сказал Гаман, слова которого приводит пресс-служба ДГИ.

Один земельный участок площадью 0,082 га находится на северо-западе столицы в районе Куркино. Остальные 12 объектов площадью от 0,06 до 0,21 га расположены в шести поселениях ТиНАО: Михайлово-Ярцевском, Краснопахорском, Новофедоровском, Щаповском, Марушкинском и Первомайском.

Правительство Москвы формирует перечень земельных участков, которые могут быть реализованы для индивидуального жилищного строительства. Он доступен на портале mos.ru и регулярно пополняется.

"Чтобы приобрести у города землю для возведения частного дома, нужно выбрать подходящий участок из списка и подать заявление на его покупку в департамент городского имущества. После этого ведомство опубликует извещение о предоставлении объекта для ИЖС. Если в течение 30 дней других заявлений не поступит, оформляется договор купли-продажи. Если интерес к участку проявят и другие граждане, проведут аукцион. Начальная цена лота устанавливается в размере его кадастровой стоимости", - уточнили в пресс-службе.

Информация о выставленных на торги земельных участках публикуется на инвестиционном портале столицы. Принять в них участие могут все желающие. Все этапы реализации городского имущества переведены в электронный вид, поэтому москвичи могут подавать заявки, участвовать в аукционах и заключать договоры онлайн, уточнили в департаменте.