На Люблинской улице в Москве началось возведение дома по реновации

Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Строительство дома для участников программы реновации на Любинской улице в Москве планируется завершить в 2025 году. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В районе Люблино по адресу: Люблинская улица, владение 111, строение 2 началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время ведется разработка котлована и устройство шпунтового ограждения. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба депстроя.

Отмечается, что новостройка будет односекционной, ее возведут по индивидуальному проекту. Фасады здания будут вентилируемыми, из облицуют керамическим кирпичом. Также на них установят металлические корзины под кондиционеры. Входные группы оформят витражным остеклением.

"Всего здесь будет 192 квартиры (однокомнатных - 48, двухкомнатных - 120, трехкомнатных - 24). Пять квартир оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет выполнена в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы", - добавили в департаменте.

Первый этаж дома будет нежилым, здесь разместят объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части здания разместятся лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. В доме будет четыре лифта: два - грузоподъемностью 1 тыс. кг и два - грузоподъемностью 400 кг; их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли, плитка у входной группы - с шероховатой поверхностью, заключили в пресс-службе.