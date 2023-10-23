В районе Соколиная Гора территорию освободили от самостроя

Площадь незаконно возведенных объектов превышала 400 кв. м

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Специалисты устранили последствия незаконной реконструкции двух зданий в Восточном административном округе Москвы, там снесли самострой площадью более 400 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Там уточнили, что на востоке Москвы по адресу: Мажоров переулок, владение 14 расположен комплекс офисных и торговых объектов. Площадь двух из них самовольно увеличили в ходе строительных работ.

"Договор аренды земельного участка не предусматривает размещение новых объектов или изменения метража существующих. Инспекторы установили, что в результате незаконной реконструкции двух зданий их суммарная площадь была превышена на 427,5 кв. м. К строениям возвели три пристройки, а также надстройку. При этом собственники зданий не оформляли разрешительную документацию для использования участка под строительство, а также возведения дополнительных сооружений", - сказал начальник надзорного ведомства Иван Бобров.

Сейчас площади нежилых объектов приведены в первоначальный вид, добавили в пресс-службе.